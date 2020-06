Klangforum: Kritik am Musiktheater in Wien

Drastische Worte fand Orchesterchef Sven Hartberger bei der Präsentation der kommenden Klangforum-Spielzeit. "Dem Klangforum geht es ausgezeichnet. Wir sind in der Saison 2012/`13 an vielen internationalen Opernhäusern zu Gast. Etwa in Oslo, Madrid, Toulouse, an der Mailänder Scala, am Teatro Colon in Buenos Aires oder in Japan. Dabei tragen wir eine Fiktion des österreichischen Musiklebens in die Welt."

Denn der Stadt Wien attestiert der Leiter des Klangforum in Sachen zeitgenössisches Musiktheater eine "Bankrotterklärung". Hartberger: "Wer eine Oper von Georg Friedrich Haas, Olga Neuwirth oder Beat Furrer sehen will, muss ins Ausland fahren. Es kann doch nicht sein, dass das modernste Werk, das an der Staatsoper zu sehen ist, `Capriccio` von Richard Strauss aus dem Jahr 1942 ist." Und weiter: "Wenn das Theater an der Wien in der Moderne einmal auslässt, was es in dieser Spielzeit leider tut, dann gehen an anderen Häusern die musikalischen Vorhänge spätestens nach Strauss herunter."