Kindsabnahme eskalierte: Vater soll Polizisten angefahren haben

Bei einer als heikel eingestuften Kindsabnahme in der Nähe der U-Bahn-Station Nussdorfer Straße waren am Freitagnachmittag auch Polizisten anwesend. Der Vater des Kindes soll sich während der Abnahme in ein Auto gesetzt haben und auf die Polizisten zugerast sein.

Zumindest ein Beamter soll dabei vom Auto erfasst und am Arm verletzt worden sein, wie die Zeitung Heute berichtet.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Erst nach Warnschüssen soll der Lenker gestoppt worden sein. Der Mann wurde festgenommen.

Mehr Informationen in Kürze.