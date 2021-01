Kindesabnahme in Wien eskaliert: Vater laut Polizei reumütig

Nach einer völlig eskalierten Kindesabnahme in Wien-Döbling am Freitagnachmittag, hat sich der Vater, der mit seinem Auto mehrfach auf Polizisten losgerast war, in seiner Einvernahme reumütig gezeigt, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass am Samstag. Er habe nur an seine Kinder gedacht, so der Vater.

Erst nach drei Schüssen aus Dienstwaffen - der letzte davon ins Fahrzeug des 31-Jährigen abgefeuert - stoppten den Rasenden, der festgenommen wurde. Fünf Beamte erlitten Verletzungen, glücklicherweise waren keine davon tragisch, so Gass. Zwei Polizisten mussten jedoch ihren Dienst beenden.