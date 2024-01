Kindergartenangebot in Wien: Neue Plattform vereinigt alle Infos

Eltern, die für ihr Kind einen Kindergartenplatz brauchen, können auf der neuen Website ab sofort nach Kriterien wie Ort, Art des Trägers oder dem Eintrittsalter der Kinder suchen. Die Suchergebnisse liefern dann Informationen wie Adresse, Telefonnummer, Online-Kontaktmöglichkeiten, Angebot, Verpflegung, Öffnungszeiten oder Kosten. „Es geht vor allem darum, den Eltern die Suche nach einem geeigneten Kindergarten zu erleichtern“, sagt Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos). Aufgelistet seien alle 402 städtischen und 1.668 privaten Standorte.

Die Fernziele

Das „Fernziel“ sei außerdem, künftig auch das Angebot von Tageseltern in die Website einzupflegen, sagt Projektleiter Christian Vogelauer von der MA 10. Derzeit ebenfalls noch nicht möglich, aber in Planung, sei aufzulisten, ob es an den jeweiligen Standort frei verfügbare Plätze gibt. Derzeit werde die Website aber nur wöchentlich aktualisiert, sagt Vogelauer. „Wir wollen valide Daten liefern. Den Eltern ist noch weniger geholfen, wenn ein Platz als verfügbar angegeben, in Wahrheit aber schon wieder vergeben ist.“ Erst wenn die Website täglich aktualisiert wird, könne man verfügbare Plätze anzeigen.