Verpflichtendes Kindergartenjahr

Bevor man sich für einen Platz in der Grundbildung an einem privaten Kindergarten anmeldet, muss jedes Kind eine Kundennummer im Wiener Kindergartenverzeichnis haben. Diese kann auch online angefordert werden. Durch die Registrierung für einen Platz in einem kommunalen Kindergarten erhält das Kind automatisch die erforderliche Kundennummer.

In Österreich ist der Besuch einer vorschulischen Bildungseinrichtung im letzten Jahr vor der Einschulung für alle Kinder verpflichtend. Diese als "Kindergartenpflicht" bekannte Regel gilt für Kinder, die vor dem 2. September des aktuellen Kalenderjahres ihren fünften Geburtstag feiern und ihren Hauptwohnsitz in Wien haben.