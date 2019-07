Kinder durften der Polizei über die Schulter schauen

Einblicke bekamen die Teilnehmer auch in die Arbeit am Wiener Flughafen, dem Johanniter Rettungsdienst und der Wiener Berufsfeuerwehr.

Unter der Anleitung von Spezialisten hatten die Kids die Möglichkeit einen Erste-Hilfe-Kurs und auch einen Selbstverteidigungskurs zu absolvieren. Beim abschließenden Kriminalrätsel konnten die jungen Ermittler ihre kriminalistischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Zum Abschluss übergab Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl die neuen Kinderpolizeiausweise mit dem Rang „Revierinspektor“ sowie jeweils eine Urkunde an die 31 Kinder.