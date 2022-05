Kind findet Sprengkopfzünder beim Spaziergang im Wiener Wald

Am Sonntagvormittag spazierte eine Frau mit ihrem minderjährigen Sohn im Wald in der Maurer Lange Gasse in Wien-Liesing. Plötzlich fand das Kind einen Gegenstand im Wald, hob ihn auf und hat es einige Meter vom Fundort entfernt wieder abgelegt.

Seine Mutter sah den Gegenstand und alarmierte sofort die Polizei, da es sich um einen sprengstoffverdächtigen Gegenstand handelte. Die Polizei verständige darauf Sprengstroffexperten. Diese stellten fest, dass es sich beim Gegenstand um einen Sprengkopfzünder eines FLAK-Geschosses (Flugabwehrkanone) aus dem Zweiten Weltkrieg handelte.

Der Sprengkopfzünder war laut Polizei bereits stark verwittert und es befand sich kein Sprengstoff mehr darin, weshalb es auch nicht mehr gefährlich war. Die Experten haben den Sprengkopf sichergestellt und in weiterer Folge dem Entminungsdienst des Bundesheeres übergeben.