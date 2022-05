Demo-Bilanz vom 1. Mai: 21 Anzeigen und ein verletzter Polizist in Wien

Drei Anzeigen nach dem Verbotsgesetz

In der Innenstadt sorgten die SPÖ-Kundgebung "Hoch der 1. Mai für gleiche Rechte und gutes Leben für alle" sowie Demos der Corona-Maßnahmengegner am Heldenplatz für Verkehrsbehinderungen. Später marschierten die Teilnehmer noch am Ring entlang.

Wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat, wurden am 1. Mai insgesamt 21 Anzeigen erfasst, davon elf wegen strafrechtlicher Delikte und drei nach dem Verbotsgesetz. Der Polizei sei es während des gesamten Einsatzes "gelungen, eine Eskalation und ein Aufeinandertreffen verschiedener Kundgebungen mit Konfliktpotenzial zu verhindern", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: