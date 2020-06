Kind fiel aus Fenster: Ursache noch unklar

Nachbarn haben Kerzen an der Stelle aufgestellt, an der der dreijährige Ifeoluwa F. Dienstagabend in den Tod stürzte. Doch der Wind hat die Lichter wieder ausgeblasen. Am Tag nach der Tragödie herrscht in dem riesigen Gemeindebau in der Mitterhofergasse in Wien-Floridsdorf Fassungslosigkeit.

Wie berichtet, war der Bub aus dem 12. Stock gestürzt. Wie es dazu kam, ist noch Bestandteil von Ermittlungen. Die Mutter hatte einen Nervenzusammenbruch erlitten und konnte noch nicht befragt werden. Ob sie zum Zeitpunkt der Tragödie anwesend war, ist noch unklar. Und auch, ob das Fenster geöffnet oder nur gekippt war, ist noch nicht sicher.