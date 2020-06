Dreijähriger starb bei Sturz aus 12. Stock

Eine Tragödie ereignete sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Mitterhofergasse in Wien-Floridsdorf. Ein Dreijähriger war beim Spielen in der elterlichen Wohnung ans Fenster gekommen. Dann dürfte das Fliegengitter gerissen sein. Das Kind stürzte in die Tiefe und prallte auf dem Betonboden auf. "Das Geräusch hat man bis nach ganz oben gehört. Und auch in den anderen Stiegen", sagte Bewohner Gregor Novotny. "Ein Freund von mir ist gerade an der Stiege vorbeigegangen, das Kind ist direkt vor ihm auf den Boden gefallen. Erst hat er gedacht, das ist eine Puppe. Aber das Geräusch..."

Die Mutter des Buben – sie soll schwanger sein – erlitt einen Nervenzusammenbruch. Wo sie zum Zeitpunkt der Tragödie war, darüber wurde in der Nachbarschaft heftig diskutiert. Sie sei im Park der Wohnhausanlage gesessen und habe von dort mitansehen müssen, wie ihr Sohn aus dem Fenster gefallen sei, erzählten Nachbarn. Laut Polizei ist noch nicht ganz klar, wo die Mutter war. "Aber sie dürfte sich während des Vorfalls in der Wohnung befunden haben", sagte ein Ermittler. Der Vater war bei der Arbeit – er verdient sein Geld als Taxifahrer. Weitere Geschwister des Dreijährigen dürften sich in der Wohnung befunden haben.

Dienstagabend waren der Schock und die Anteilnahme bei den Nachbarn riesig. Bei strömendem Regen standen sie fassungslos im Hof. "Der Wind war so stark", erzählte ein junger Bewohner. "Er hat die Plane immer aufgehoben, unter der der Bub lag. Ich habe Klebeband gebracht, damit sie sie fixieren können."