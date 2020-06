Kennedybrücke: Neuer Anlauf für überfällige Sanierung

Das Problem: Die Brücke selbst ist mittlerweile in einem so schlechten Zustand, dass sogar kleinere Anbauten heikel sind. Also müsste auch sie umfassend saniert werden.

Somit wird es richtig teuer. Das bedeutet auch: Weder das türkise Hietzing noch das rote Penzing werden so ein Projekt auch nur annähernd aus eigener Kraft stemmen können. Also wäre die Stadt gefragt. Doch die zeigte bis dato nur mäßiges Interesse an der Umgestaltung.