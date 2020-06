Keine Strafe nach Dom-Verbot

Für den stellvertretenden Berufsschuldirektor, der einer zur Hälfte aus Muslimen bestehenden Klasse einen Besuch des Stephansdoms untersagt haben soll, bleibt die Causa ohne Konsequenzen. Das Zitat, die muslimischen Schüler könnten in der Kirche "Kreuze herunterreißen" konnte nicht verifiziert werden, heißt es beim Wiener Stadtschulrat.

Wie berichtet, war die Aufregung an einer Mariahilfer Berufsschule groß: Am letzten Schultag vor Weihnachten wollten die Schüler der 2H mit ihrem Klassenvorstand einen Ausflug in den Stephansdom machen. Doch der stellvertretende Schulleiter schob dem einen Riegel vor. Angeblich, weil er befürchtete, die muslimischen Schüler könnten sich in der Kirche danebenbenehmen – zumindest kommunizierte die Lehrerin das so in der Klasse.

In einer kollektiven Aktion formulierten die Schüler der 2H daraufhin einen Beschwerdebrief an den Stadtschulrat. Sie seien ob der Unterstellung "am Boden zerstört gewesen", berichtete der türkischstämmige Schüler Cevat T.

Die Untersuchung durch den Stadtschulrat führte allerdings zu keinem Ergebnis. Letztlich könne "ein Missverständnis" nicht ausgeschlossen werden", erklärt Landesschulinspektor Ernst Reiffenstein.