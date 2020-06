Muslime durften Dom nicht besuchen

Aufregung herrscht zurzeit in einer Berufsschule in Mariahilf. Wie das türkisch- und deutschsprachige Online-Magazin HaberJournal berichtet, soll der stellvertretende Schuldirektor einer Klasse, die zur Hälfte aus Muslimen besteht, einen Ausflug in den Stephansdom untersagt haben. Mit der Begründung, die muslimischen Schüler könnten in der Kirche Kreuze herunterreißen.

In besagter Klasse ist die Empörung groß. In einer gemeinsamen Aktion verfassten muslimische und nicht-muslimische Schüler noch am selben Tag – am Tag vor den Weihnachtsferien – einen Beschwerdebrief an den zuständigen Schulinspektor. Reaktion darauf gibt es bisher noch keine. Weder Schulleitung, noch der Stadtschulrat waren vorerst zu erreichen.