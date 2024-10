Keine Leine, kein Beißkorb: Hundebesitzerin vor Richter

Das Gebiet rund um den Wienerbergteich gilt als Oase in der Großstadt. Das Naturschutzgebiet ist bei Läufern, Radlern, aber auch bei Hundebesitzern beliebt. Doch am 2. Juni wurde diese Idylle getrübt. Zwei Hunde, die sich so gar nicht riechen können, trafen aufeinander. Am Ende hatte eine der Hundehalterinnen ein gebrochenes Kniegelenk. Und das brachte die Damen wieder zusammen – in einem Verhandlungssaal des Landesgerichts für Strafsachen in Wien.