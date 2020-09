Keine Kasnudl mehr: Die Schrittesser Speckbar sperrt zu

Für die Kärntner in Wien und alle Liebhaber von Kasnudln, Speck und Reindling ist es ein schwerer Schlag: Die Schrittesser Speckbar – einer der wenigen kulinarischen Außenposten Kärntens in der Hauptstadt – sperrt zu. Das schreiben die Betreiber, Andreas und Stefan Schrittesser, auf der Facebook-Seite des Lokals.

Grund für das Aus ist offenbar auch hier die Corona-Pandemie: „Durch die Krise verdichtete sich die Notwendigkeit der Weitergabe und so nahmen wir die Gelegenheit wahr“, schreiben die aus dem Metnitztal stammenden Gastronomen, die genau ein Jahrzehnt das urige Beisl in bester Innenstadt-Lage hinter der Uni betrieben. „Zunehmende und immer wiederkehrende finanzielle Engpässe waren die hauptsächliche Last. Ich glaube, sie nahmen uns die hauptsächliche Freude am Sinn des Tuns“, heißt es weiter im Statement.