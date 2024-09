Kein Geld bekommen: Sohn soll Mutter in Wien-Währing verletzt haben

Weil sie ihm kein Geld gab, hat ein 23-Jähriger Donnerstagfrüh in Wien-Währing offenbar seine Mutter geschlagen, zu Boden gestoßen und verletzt. Laut Polizeisprecherin Julia Schick spielte sich die Auseinandersetzung gegen 8.00 Uhr in einer Wohnung im Bereich Kreuzgasse ab. Der 23-Jährige wollte laut Polizei zur Finanzierung seiner Drogensucht Geld haben, was ihm seine Mutter verweigerte.