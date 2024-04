Kein Feuer und weniger Lärm: "Das Phantom der Oper" für Menschen mit Autismus

Ein Hund bei einer Pressekonferenz? Ja, denn „Magic“ ist Therapiehund und darauf trainiert, Menschen im autistischen Spektrum im Alltag zu unterstützten. Und genau das war auch das Thema: Erstmals im deutschsprachigen Raum wird am 14. Juli in Wien eine Vorstellung von „Das Phantom der Oper“ aufgeführt, die für Menschen mit Autismus geeignet ist.

So soll ein Theaterbesuch auch für Menschen im autistischen Spektrum, für Menschen mit Behinderung, mit chronischen Erkrankungen, mit Tourette-Syndrom, mit Lernschwierigkeiten oder mit ADHS möglich werden.

Eine Aufnahme der Probearbeiten: Ganz so reduziert wird das Bühnenbild bei der "relaxed performance" natürlich nicht ausfallen - aber es wird entspannter und ruhiger zugehen, als bei den üblichen Vorstellungen.

Tickets für die "relaxed performance": Sie findet am 14. Juli um 14 Uhr im Raimund Theater statt. Der Vorverkauf ist ab sofort eröffnet. Infos: musicalvienna.at/relaxed-performance

Die Neuproduktion: Cameron Mackintosh hat dem Welthit einen neuen, dynamischeren Look verpasst. Die Neuproduktion läuft seit März im Raimund Theater in Wien.

Publikumsmagnet: Die Originalproduktion von "Das Phantom der Oper" zählte mehr als 160 Millionen Besucher in 41 Ländern. Es wurde in 191 Städten in 19 verschiedenen Sprachen aufgeführt. Mit mehr als 70 Theaterpreisen zählt es zu den erfolgreichsten Musicals aller Zeiten.

Der Inhalt: Der Welthit von Andrew LLoyd Webber erzählt die Geschichte eines Phantoms, das in den unheimlichen Katakomben der Pariser Oper lebt, und von seiner großen Liebe zur jungen Sängerin Christine Daaé.

„Im angloamerikanischen Raum, etwa am Broadway, gibt es diese ,relaxed performances’ schon sehr häufig“, erklärt Christian Struppeck, Musical-Intendant der Vereinigten Bühnen Wien. Nun möchte man diesen Schritt in Richtung Inklusion auch in Wien gehen.

Jeder soll sich an Kunst erfreuen können

„Das ist ein ganz wichtiges Beispiel dafür, dass die Teilnahme an der Kunst für alle in der Gesellschaft möglich wird“, betont Jutta Steidl, Gründerin der Österreichischen Autistenhilfe.

Außerdem habe auch eine Klientin der Autistenhilfe am Konzept der „relaxed performance“ mitgearbeitet: nämlich Leonie Strahl, die als Lichttechniker im Raimund Theater beschäftigt ist – immer an ihrer Seite, auch am Montag bei der Pressekonferenz, ist ihr Therapiehund „Magic“.