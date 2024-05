Kanzler wecken: Lautstarker Protest von Klimaaktivisten um 4.30 Uhr in Hietzing

Die "Letzte Generation" dürfte heute früh wohl so manchen Wiener in Hietzing aus dem Schlaf gerissen haben.

Gegen 4.30 Uhr protestierten die Klimaaktivisten in drei Gruppen in den Straßen Hietzings und machten mit Lärm auf sich aufmerksam.

Appell an Nehammer

Ihr Protest richtet sich vor allem an Bundeskanzler Karl Nehammer, der in Hietzing wohnt. "Es scheint tatsächlich oft, als würde die Welt schlafen. Allen voran Kanzler Nehammer, der auch hier in Hietzing wohnt. Vielleicht muss unser Kanzler aufgeweckt werden. Es ist seine Verantwortung und Pflicht, endlich zu handeln und die Klimakrise ernst zu nehmen”, sagt Bianca (29), Volksschullehrerin, die auch an dem Protest teilnahm.