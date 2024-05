"Steuern auf Hunger zu": "Letzte Generation" blockierte Supermarkt in Wien

Die Klima-Aktivisten, die am Montagmorgen für gewöhnlich auf Straßenüberquerungen festkleben, sorgten heute für Überraschung mit einem anderen Demonstrationsort. Vor einer Spar-Filiale in der Wiener Innenstadt am Parkring protestierten sie um 7.30 Uhr, indem sie den Eingang in das Geschäft blockierten.

Die Versuche der Geschäftsführung, den Eingang frei zu machen - regulär öffnen sie um 7.40 Uhr - blieben Berichten zufolge zunächst erfolglos. die Aktivisten verschütteten zudem orange Farbe auf den Eingang, "Recht auf Überleben" stand auf ihrem Banner. "Schon heute hungern Menschen wegen der Klimakrise", so die 23-jährige Sprecherin der Aktion Anna Freund.