Kakerlaken krabbelten am Teller: Kantine in Wien geschlossen

84 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bis zu 24 Polizeigrundausbildungslehrgänge, hunderte Polizeischüler findet man in der Marokkanerkaserne im 3. Bezirk. Neuerdings sind aber unzählige ungebetene Gäste dort eingezogen.

Nach KURIER-Recherchen bestätigt sich der Schädlingsbefall. Dieser dürfte so schlimm gewesen sein, dass die krabbelnden Kakerlaken sogar auf den Tellern in Wien mitserviert wurden. Der Betrieb wurde noch am Donnerstag geschlossen.