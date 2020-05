Prozess: Die Ehre eines Geschäftsmannes

Madame Nina hatte nämlich in einem ORF-Interview behauptet, dass Lenikus Gast in ihrer Club-Bar am Bauernmarkt gewesen sei. Die Passage wurde zwar nie gesendet. Dennoch: Die Aussage wollte sich Lenikus nicht gefallen lassen und klagte.

Die Fronten sind klar: Auf der einen Seite ein straighter Geschäftsmann im Maßanzug. Auf der anderen: Die legendäre Madame Nina, geschmückt mit reichlich Goldschmuck und tiefer, rauchiger Stimme mit Akzent.

Die Verhandlung geht beim zweiten Anlauf reibungslos über die Bühne. Beim ersten Termin war Lenikus krank geworden, am Montag wurde das Thema in einer halben Stunde abgehandelt. Und die Einigung schaut so aus: Madame Nina darf das ab sofort nicht mehr behaupten. Und, darauf legt Lenikus wert, Madame Nina muss der ORF-Redakteurin Nora Zoglauer mitteilen, dass die Behauptung unwahr war – um die Ehre des Geschäftsmannes wiederherzustellen. Die Kosten für das Verfahren gehen auf das Konto der Bar-Betreiberin. Die zeigt sich vor der Richterin allerdings auch gekränkt und lässt das via Rechtsanwalt Nikolaus Schirnhofer verlautbaren: Lenikus soll sie vor Jahren einmal als „alternde Puffmutter“ bezeichnet haben. Die Madame klagte übrigens nicht.

Das war noch nicht das letzte Treffen vor Gericht. Denn Lenikus, dem das baufällige Gründerzeit-Haus am Bauernmarkt 21 gehört, will dort einen Neubau errichten. Dagegen wehrt sich Mieterin Madame Nina allerdings mit Händen und Füßen.