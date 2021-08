Kärntner Straße: Polizei nimmt EU-weit gesuchte Frau fest

Beamte der Bereitschaftseinheit der Wiener Polizei führten am Mittwoch um kurz nach Mitternacht Schwerpunktkontrollen in der Wiener Innenstadt durch. Bei der Kontrolle einer 42-jährigen Slowakin stellte sich heraus, dass die Frau wegen Vernachlässigung der Unterhaltspflichten seit 2018 per EU-Haftbefehl gesucht wurde.

Die Beamten nahmen die Frau deshalb fest und brachten sie in eine Justizanstalt.

