Juwelierraub in Wien-Floridsdorf: Polizei bittet um Hinweise

Die zwei Männer sollen am Samstag gegen 17 Uhr das Geschäft in der Brünnerstraße betreten und den Inhaber mit einer Pistole bedroht haben. Sie drängten den Juwelier in den hinteren Bereich des Geschäfts. Weil die Vitrinen verschlossen waren, sollen sie von ihm die Herausgabe der Schlüssel gefordert haben.

Einer der Verdächtigen soll dann Bargeld in unbekannter Höhe sowie Schmuck entnommen haben, während der andere die Eingangstüre sicherte. Nach dem Überfall flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.

Einer der beiden ist ca. 180-190 cm groß, 20-35 Jahre alt. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke, eine dunkle Jeans, eine schwarze Wollhaube und war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zeugen können sich unter der Nummer 01-31310-33800 melden.