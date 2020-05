Justiz-Razzia gegen Anwalt Lansky

Des Weiteren werden Lansky und Zeitlinger verdächtigt, einen Zeugen im Zusammenwirken mit KNB-Mitarbeitern durch schwere Nötigung zu einer passenden Aussage gezwungen zu haben. Außerdem brachte der Verfassungsschutz ( BVT) in Erfahrung, dass Lansky bei einem EDV-Anbieter in Luxemburg zwei Server mit der gigantischen Datenmenge von 1,5 Terabyte angemietet hatte. Die Luxemburger Firma soll für Lansky Analysen betreffend der Causa Aliyev erstellt haben. Alleine diese Dienstleistungen beliefen sich laut Bericht auf mehrere Hunderttausend Euro. Ein Mitarbeiter der Firma hatte aber Alarm geschlagen: Obwohl er die meisten Dokumente nicht lesen könne, weil sie in russischer Sprache geschrieben sind, gehe er davon aus, dass man zu einer derartigen Informationsfülle – darunter auch Handy-Verbindungsdaten – „nur unter tatkräftiger Mitwirkung eines Geheimdienstes gelangen kann“. Am 16 August wurden die Datenträger beschlagnahmt.

Lansky, der bei seinem öffentlichen Feldzug gegen Aliyev auch vom deutschen Ex-Innenminister Otto Schily unterstützt wird, legt dem KURIER gegenüber Wert auf die Feststellung, dass es sich nur um eine nicht rechtskräftige „befristete Sicherstellung“ handle, und dass wegen seiner Rechtsmittel noch keine Behörde Einsicht in die Unterlagen bekommen habe. Außerdem weist er sämtliche Vorwürfe zurück. Die Observation von Kasachen durch einen Privatdetektiv sei rechtens gewesen und als solches auch von einem Disziplinarsenat der Rechtsanwaltskammer bestätigt worden. Und dass „ Tagdyr“ eine Tarnorganisation sei, seien ebenso Schutzbehauptungen von Verdächtigen wie die Behauptung, er hätte einen Zeugen durch Nötigung beeinflusst.