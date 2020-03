Junger Wiener entwickelt Corona-Selbsttest fürs Handy

Um den Coronadetector einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, bot er ihn Gesundheits- und Innenministerium an - unentgeltlich, wohl gemerkt. "Ich will einfach einen Beitrag leisten, um die Krise zu bewältigen." Ob man bei den Behörden den Einsatz in Betracht zieht, war auf KURIER-Anfrage am Mittwoch nicht zu erfahren. Man werde das Projekt prüfen, hieß es.

Nichtsdestotrotz freuen sich Klingler und sein Team über steigende Zugriffszahlen. In den ersten eineinhalb Tagen benutzen bereits mehr als 3.000 Personen den Coronadetector.