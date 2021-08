Junger Bursch wegen Erpressung seiner Mutter in Wien vor Gericht

Unter anderem weil er seine Mutter erpresst haben soll, hat sich ein 19-jähriger Bursch am Dienstag am Landesgericht verantworten müssen. Die Anklage legte ihm zur Last, der 45-Jährigen mit einem „Massaker “gedroht zu haben, sollte sie nicht zur Bank gehen, Geld abheben und ihm Scheine übergeben.

Der 19-Jährige bekannte sich dazu nicht schuldig, die Mutter entschlug sich im Zeugenstand der Aussage. Es wurde zur Ladung weiterer Zeugen vertagt.