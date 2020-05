Junge Muslime helfen Flüchtlingen und Obdachlosen

Unter ihnen war StudentinEsma Bosnjakovic, die "etwas Gutes tun" will, "in einer Welt, in der man täglich Dinge sieht, die einem nicht gefallen". Im Rahmen des Hilfsprojekts könne man mit kleinen Gesten viel ausrichten, meint die 19-Jährige. "Man schenkt Leuten so wenig, und bekommt so viel zurück" - etwa beim Kochen für Obdachlose in der Gruft. Das hat sie im Rahmen der "Fasten-Teilen-Helfen"-Aktion auch schon gemacht.

Dass sie selber im Ramadan fasten muss, mache die Hilfe für andere natürlich anstrengender. "Das Engagement verstärkt aber auch den spirituellen Aspekt des Ramadan", sagt sie.