Junge Juden finden Wien "sehr gut"

Mitbreit hat jüdische und nichtjüdische Freunde, "bei mir ist das ausgeglichen". Es freut sie, dass ihre Schulfreunde an ihrem jüdischen Leben interessiert waren und sind. Geprägt wurde sie durch die Familie und die zionistisch-sozialistische Jugendorganisation Hashomer Hatzair. Sie lebt in einer "sehr traditionellen" Familie, die jüdischen Festtage werden gefeiert, regelmäßig geht sie am Samstag in die Synagoge.

Nathan Rosenberg besuchte die Zwi Perez Chajes Schule vom Kindergarten bis zur Matura. Auch er ist sehr traditionell in einem koscheren Haushalt aufgewachsen. Zu Shabbat wurden früher zwar Kerzen gezündet, danach aber der Fernseher eingeschaltet, was im religiösen Sinne nicht erlaubt ist. "Wenn man Shabbat hält, dann geht das nicht", sagte er sich mit 17 und fing an, sich an die Regeln zu halten. "Ich drehe von Freitag- bis Samstagabend das Handy ab. Am Shabbat nicht erreichbar zu sein, finde ich cool." Nicht-jüdische Freunde hat er "kaum eine Handvoll. Ich bin in einem sehr jüdischen Umfeld aufgewachsen, es ist nicht dazu gekommen. In den vergangenen Jahren wurden es aber immer mehr".