Jugendzimmer in Flammen: Elf Mieter verletzt

Es war nur ein leises Knistern zu hören. Doch als Andrea E. aus dem Fenster sah, loderten die Flammen. Am Dienstag gegen 6.20 Uhr schlugen Mieter in der Illekgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus Alarm. Eine Wohnung im ersten Stock brannte. Das Feuer brachte eine Scheibe zum Bersten, die Flammen breiteten sich auf der Fassade bis in den nächsten Stock aus. „Das Stiegenhaus war komplett verraucht“, schildert Andrea U. Elf Bewohner erlitten bei dem Brand Rauchgasvergiftungen, sieben davon wurden von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht.