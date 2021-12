16-Jähriger soll 180 Böller im Rucksack transportiert haben

Die Polizei wurde am Abend des Stefanitags auf zwei verdächtige Jugendliche in der Inneren Stadt aufmerksam. Bei einer Personenkontrolle wurden in einem Rucksack zahlreiche pyrotechnische Sprengkörper gefunden. Der 16-jährige afghanische Staatsangehörige soll insgesamt 180 Böller der Kategorie F3 bei sich gehabt haben. Für den Besitz dieser ist ein Mindestalter von 18 Jahren sowie eine behördliche Bewilligung erforderlich.