Am Montagmittag soll ein 33-Jähriger in eine Trafik in der Ottakringer Straße gegangen sein und den 60-jährigen Inhaber mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert haben. Der Inhaber dürfte der Forderung nicht nachgekommen sein, so kam es zu einem Handgemenge.

Der Tatverdächtige flüchtete anschließend ohne Diebesgut, konnte aber im Zuge einer Fahndung angehalten und festgenommen werden. Bei ihm wurde die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, sichergestellt.

