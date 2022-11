Jugendlicher ausgeraubt: Polizei forscht 15-jährigen Verdächtigen aus

An einem Nachmittag Ende Oktober soll es in einem Zug in Wien-Meidling zu einem Raub unter Jugendlichen gekommen sein. Dabei sollen zwei Jugendliche einen 13-Jährigen mit einem Messer und einem Schlagring bedroht und seine Jacke gefordert haben. Das Opfer übergab den beiden seine Jacke, anschließend verließen die Tatverdächtigen den Zug.

Beamten des Landeskriminalamts Wien ist es nun gelungen einen der beiden Verdächtigen auszuforschen. Die Vernehmung des 15-Jährigen steht noch aus. Die Ermittlungen hinsichtlich des zweiten mutmaßlichen Täters sind im Gange.

