Code ausgespäht und Karte gestohlen: Polizei sucht Trio

Am 12. Oktober soll ein Trio in der Simmeringer Hauptstraße Geld von einer gestohlenen Bankomatkarte abgehoben haben. Ein Mann und eine Frau sollen zunächst einen Mann beobachtet haben, der in einer Bankfiliale Geld abhob. Dabei dürften sie den Code der Bankomatkarte ausgespäht haben. Das Opfer ging danach in einen Supermarkt, gefolgt von den Verdächtigen. Dort stahlen sie ihm seine Bankomatkarte und übergaben sie an einen weiteren Komplizen. Der hob danach mehrmals Bargeld von der gestohlenen Karte ab.

Die Polizei konnte ein Foto von dem Verdächtigen sichern und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Täterbeschreibung lautet wie folgt:

Tatverdächtige 1: weiblich, weiße Schuhe, beige Hose, grauer Pullover, gelbe Haube, FFP2-Maske

Tatverdächtiger 2: männlich, weiße Schuhe, blaue Jeans, schwarze Jacke, graue Kappe, FFP2-Maske

Tatverdächtiger 3: männlich, weiße Schuhe, schwarze Hose, schwarze Weste

Sachdienliche Hinweise können, auch anonym, an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte unter der Telefonnummer 01/31310/43800 abgegeben werden.

