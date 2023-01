Während rund 800.000 Menschen am Wiener Silvesterpfad den Jahreswechsel friedlich feierten, kam es in einer Siedlung in Floridsdorf zu Ausschreitungen: Hunderte Jugendliche gingen mit Böllern auf Polizisten los und warfen sie in die Richtung der Beamten.

Die Exekutive stand in der Mitterhofersiedlung einer unerwartet großen Menge an jungen Randalierern gegenüber - 260 Personen mussten später ihre Ausweise zücken, damit die Polizei Identitätsfeststellungen machen konnte. 70 Jugendliche wurden angezeigt, drei vorübergehend festgenmommen, berichtete die Landespolizeidirektion am Neujahrstag.