Jugendliche verprügeln Obdachlosen: Fünf Festnahmen

Am Sonntagabend kam es zu einer Auseinandersetzung von zehn Jugendlichen mit einem obdachlosen Mann am Praterstern in Wien-Leopoldstadt. Einige von ihnen sollen auf den 31-jährigen Mann eingeschlagen haben, sodass dieser blutend zu Boden fiel. Die mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 14 und 16 Jahren haben auf ihn eingetreten und sind in Richtung Venediger Au davongegangen.

Mehrere Passanten verständigten die Polizei, die später fünf Jugendliche festgenommen hat. Die Burschen stammen aus der Slowakei, Syrien und Russland. Das Opfer wurde vom Rettungsdienst versorgt und wurde mit Verdacht auf einen Nasenbeinbruch in ein Spital gebracht.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: