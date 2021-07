Seit 2017 gesuchter Räuber in Wien-Ottakring festgenommen

Ein seit 2017 gesuchter Räuber ist Freitagvormittag am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring festgenommen worden. Zielfahnder des Landeskriminalamtes kamen auf die Spur des 53-jährigen Serben und machten ihn dingfest. Wann und wo der Raub mit einer Schusswaffe begangen wurde, war unklar. Bei der Festnahme hatte der Mann eine Schreckschusswaffe bei sich, berichtete die Polizei am Samstag.