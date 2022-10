Jugendliche raubten in Wien von Kindern Handy und Geld

Zwei Minderjährige im Alter von zwölf und 14 Jahren sollen am Sonntag vier Buben in der Seestadt in Wien-Donaustadt ausgeraubt haben. Die beiden Täter drohten den sieben bis neun Jahren alten Opfern demnach Gewalt an, einem Burschen soll einer der Jugendlichen einen Faustschlag in den Nacken verpasst haben. Zwei Verdächtige wurden in der Venediger Au in der Leopoldstadt angehalten, berichtete die Polizei.

Bei dem Duo wurden 55 Euro Bargeld und ein Handy sichergestellt und den Kindern zurückgegeben. Beide Verdächtigen waren als abgängig gemeldet.

