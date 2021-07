Jugendliche raubten Gleichaltrigen im Wiener Prater aus

Zwei Jugendliche sollen Montagabend im Wiener Prater einen Gleichaltrigen ausgeraubt haben. Die Burschen im Alter von 13 und 15 Jahre traten dem 14-Jährigen in den Bauch, berichtete die Polizei am Dienstag. Als dieser am Boden lag, dürften sie dem Burschen 40 Euro Bargeld aus der Hosentasche geraubt haben.

Zeugen alarmierten die Polizei, die die zwei mutmaßlichen Täter zur Rede stellten. Die beiden Burschen bestritten den Raub. Der Fall wurde angezeigt, die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 14-Jährige erlitt bei dem Übergriff leichte Abschürfungen.

