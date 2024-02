Jugendliche rasten in gestohlenem Auto vor Wiener Polizei davon

Vier Jugendliche sind am Sonntagabend in Wien-Penzing in einem gestohlenen Pkw vor der Polizei geflüchtet und schlussendlich gegen einen Radständer gekracht.

Der 17-jährige Lenker war ohne Licht und mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, versuchte einen Streifenwagen abzudrängen und fuhr über rote Ampeln und entgegen mehrerer Einbahnen.