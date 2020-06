Jugendliche mit Malaria infiziert: Kommission prüft Hintergründe

In den 1960er-Jahren litten Jugendliche in der psychiatrischen Abteilung des AKH – nach ihrem Leiter "Klinik Hoff" genannt – Todesqualen mit mehr als 41 Grad Fieber. Mehrere Betroffene haben dem KURIER ihr Schicksal geschildert. So wurden Wilhelm Jäger und Peter Schleicher damals mit Malaria infiziert. "Um uns unsere Flausen aus dem Kopf zu treiben", wie sich Schleicher erinnert. Er wurde 1962 im AKH mit Fieberkur behandelt. "Fürchtet sich zu sterben", notierte der Arzt am Krankenblatt.

Auch die Heimkinder Robert B. und Renate R. (Namen der Redaktion bekannt) sind in den 1960er-Jahren in die Klinik Hoff zur Malaria-Therapie überwiesen worden. "Ich hatte einen Selbstmordversuch vorgetäuscht, um aus dem Heim wegzukommen", sagt Robert B. Renate R., zuvor in einem Heim in Salzburg, wurde mit 15 eingewiesen und mit Fiebertherapie versehen, weil sie gerne abends ausging und sich mit Burschen traf. Renate R. war ein Jahr in der Klinik, wo sie nach eigenen Angaben elf jeweils zweiwöchigen Fieberkuren unterzogen worden ist. Dazwischen musste sie dem Personal helfen. "Ich sah Mädchen, die mit Elektroschocks behandelt wurden. Die hatten Schaum vorm Mund. Ich habe sie dann mit Joghurt, Zitronensaft und Kandisin gefüttert."

Die Kommission unter der Leitung von Historiker Heiss wird ihren Endbericht im kommenden Jahr veröffentlichen. Bisher untersuchte sie 5140 Krankenakten aus den Jahren 1955 bis 1960. 230 Personen – darunter auch Kinder aus Heimen – sind in diesem Zeitraum mit Malaria infiziert worden.

Bis zum Endbericht soll auch geklärt werden, ob die Behandlungen seinerzeit als medizinisch notwendig erachtet wurden, oder möglicherweise durchgeführt wurden, um Malaria-Tests zu entwickeln. Kontakt mit ehemaligen Patienten sieht die Kommission nicht als notwendig an.