Jugendliche legten aus Frust und Langeweile Brände

Aus Frust und Langeweile, so das psychiatrische Gutachten, haben zwei Jugendliche im März dieses Jahres in zahlreichen Wiener Wohnhäusern Brände gelegt. Die beiden Burschen, 19 und 21 Jahre alt, wurden dafür am Freitag am Wiener Landesgericht rechtskräftig zu jeweils 24 Monaten, davon 19 Monate auf drei Jahre bedingt, verurteilt.

Arbeitslos und ohne Perspektive

Arbeitslos und aufgrund von Drogen- und Alkoholkonsum ohne wirkliche Perspektive, hatten sich die beiden Anfang März zum Kiffen getroffen. Dabei kamen die bisher Unbescholtenen auf die Idee, Feuer zu legen - warum, das versuchte die vorsitzende Richterin Martina Hahn vergeblich aus den voll geständigen Angeklagten herauszubekommen. Dass durchaus Schlimmeres hätte geschehen können, das war dem Duo aber durchaus bewusst gewesen, als man zuerst im Alsergrund in einigen Häusern Feuer legte.