Jugendliche filmen Schlägerei in Wiener Park mit

Der Fall soll sich vor wenigen Tagen in einem Park in Wien-Liesing zugetragen haben. Ein Video, das auf Instagram veröffentlicht wurde, zeigt, wie mehrere junge Mädchen auf eine etwa gleichaltrige losgehen. Die schlagen auf das Mädchen ein, während es sich entschuldigt und immer wieder sagt, dass es ihr leidtue. Worum genau sich der Streit dreht, ist nicht bekannt. Dann endet das Video, das von der Gratiszeitung Heute veröffentlicht wurde. Eine Anzeige soll es in dem konkreten Fall nicht geben.

Mehr jugendliche Gewaltkriminalität

Die Meldungen von Übergriffen durch Jugendliche häufen sich in den letzten Wochen. Zwar sagen Experten, dass sich die Lage in den vergangenen Jahren nicht drastisch zugespitzt hätte, Zahlen aus der Kriminalstatistik des Innenministeriums ( BMI), zeigen aktuell aber sehr wohl einen Anstieg bei Tatverdächtigen im Teenageralter.