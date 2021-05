Jugendliche bei Einbruchsversuch erwischt

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) führten am Montagnachmittag gezielte Streifenschwerpunkte in Wien-Favoriten durch. Dabei wurden sie auf zwei verdächtige Männer aufmerksam, die offensichtlich abgestellte Fahrzeuge ausspähten. Die Personen, ein 17-jähriger Marokkaner und ein 15-jähriger Libyer, versuchten in einen abgestellten Lieferwagen einzubrechen. Die Tatverdächtigen wurden von den Ermittlern auf frischer Tat festgenommen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie täglich alle wichtigen Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettung in Wien gesammelt in Ihr E-Mail-Postfach: