Jugendliche ausgeraubt: Polizei fahndet nach jungem Duo in Wien

Am Sonntagabend sollen zwei Jugendliche in der Gräffergasse und Heigerleinstraße in Wien-Hernals insgesamt drei andere Jugendliche bedroht und ausgeraubt haben.

Mit einem Butterflymesser und einer schwarzen Schusswaffe bewaffnet, dürften die Tatverdächtigen zuerst in der Gräffergasse einem 12- und einem 13-Jährigen zwei Bankomatkarten sowie Bargeld entwendet haben.