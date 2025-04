Wiener Jugendbande: 14-jähriger "Systemsprenger" erstmals verurteilt

An diesem Tag wurde ein kindlicher "Systemsprenger" , der in Wien Straftaten im dreistelligen Bereich begangen haben dürfte, 14 Jahre alt und damit strafmündig. Die Vorahnung der Behörden, er würde mit Erreichen der Strafmündigkeitsgrenze weitere Straftaten begehen, erfüllte sich.

Der nunmehr 14-Jährige befindet sich mittlerweile nämlich in Strafhaft. Er wurde in der vergangenen Woche am Wiener Landesgericht erstmals rechtskräftig verurteilt. Er fasste für einen Autoeinbruch zehn Wochen unbedingte Haft aus. Das bestätigte die Medienstelle des Landesgerichts der APA. Der Jugendliche hatte am 25. März - zwei Tage nach seinem 14. Geburtstag - in Bereicherungsabsicht mit einem Hammer eine Scheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen.

Der nunmehr 14-Jährige gehörte den Feststellungen der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität zufolge einer Bande an, die seit Monaten auf Einbrüche spezialisiert war und mit Vorliebe abgesperrte Autos aufbrach und in Betrieb setzte. "Die Jüngsten dieser Bande sind elf, zwölf Jahre alt", teilte ein Ermittler der APA mit. Besonders hervorgetan hätte sich der in der Vorwoche erstmals Verurteilte: "Es ist sicher keine einzige Woche vergangen, wo er nicht die Polizei beschäftigt hat."

Nächster Prozess gegen 14-Jährigen bereits am 6. Mai

Die Staatsanwaltschaft Wien hat indes gegen den 14-Jährigen und einen mutmaßlichen Komplizen - dieser wird in der kommenden Woche 16 Jahre alt - bereits eine weitere Anklage fertiggestellt. Die beiden müssen sich am 6. Mai wegen krimineller Vereinigung, schweren gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls, unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen und Urkundenunterdrückung am Landesgericht verantworten. Sie hätten sich gemeinsam mit etlichen noch strafunmündigen Buben "auf längere Zeit zur Begehung von Geschäftseinbrüchen zusammengeschlossen", heißt es im Strafantrag.

Von der Anklage umfasst ist unter anderem ein Einbruch in ein Juweliergeschäft, der ausgerechnet am 14. Geburtstag des in der Vorwoche verurteilten "Systemsprengers" verübt wurde. Die Bande schlug am 24. März das Glas der Eingangstür ein, verschaffte sich so Zutritt in das Geschäftslokal und erbeutete laut Anklage Schmuck im Wert von 13.310 Euro.