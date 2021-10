Jugendbande schlägt zwei Buben in Wien: 14 Euro gestohlen

Eine Gruppe von 10 bis 15 Jugendlichen soll am Donnerstagnachmittag zwei Buben am Praterstern in Wien-Leopoldstadt attackiert haben.

Die Jugendbande dürfte zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren bedrängt und verprügelt haben. Sie sollen ihnen dabei 14 Euro gestohlen haben.

Nachdem die Polizei alarmiert wurde, konnten die Beamten drei Afghanen und Syrer im Alter von 13, 15 und 17 Jahren anhalten. Die zwei Älteren wurden festgenommen, der 13-Jährige wurde wegen der Unmündigkeit einem Erziehungsberechtigten übergeben.

