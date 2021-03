Jugendbande brach wegen Energydrinks in Supermarkt ein

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau, der Polizeidiensthundeeinheit und der WEGA wurden in der Nacht auf Samstag wegen eines Einbruchalarms zu einem Supermarkt in der Taborgasse alarmiert. Am Tatort stellten die Polizisten fest, dass tatsächlich Einbruchspuren am Supermarkt zu sehen waren. Laut Angaben des Geschäftsverantwortlichen, der ebenfalls alarmiert wurde, wurden bei dem Einbruch mehrere Energydrinks gestohlen.

Sofort leiteten die Polizisten ein Fahndung ein, bei der in der Nähe sechs Tatverdächtige im Alter von 14 bis 17 Jahren angehalten wurden. Bei einer Personendurchsuchung wurden ein Notfallhammer, ein Teleskopschlagstock, ein Messer, eine Schreckschusspistole und schließlich auch eine aus dem Supermarkt stammende Getränkedose sichergestellt. Die Verdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.

