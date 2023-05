Jüdische Community soll zur Polizei: Wie Rachel zur Cobra kommt

Rachel zögert nicht. Sie ist die erste, die eine Frage stellt, sobald die Fragerunde eröffnet ist. Und sie will sich auch nicht mit Formalitäten aufhalten. „Wie kann man bei der Cobra einsteigen?“ ist das, was sie wissen will von dem Polizisten, der vorne steht und einen Vortrag hält.

Der Vortrag ist der erste Teil des Recruitingtages, den die Wiener Polizei gestern, Freitag, im jüdischen Ausbildungszentrum JBBZ in der Adalbert-Stifter-Straße in der Brigittenau abgehalten hat. 60 Jugendliche und junge Erwachsene nahmen teil.

Um Diversität ist die Wiener Polizei schon länger bemüht. Ähnliche Offensiven hat sie in der serbischen und tschetschenischen Community abgehalten. Um die jüdische Community bemüht sie sich nun zum ersten Mal so explizit. „Die Exekutive soll ein Spiegelbild der Gesellschaft sein“, sagt Johann Golob von der Landespolizeidirektion Wien. „Unsere eigene Sicherheit und Lebensqualität ist eng verbunden mit der Sicherheit und Lebensqualität unseres Nachbarn im Haus“. Die Polizei, sagt Golob, „soll mit gutem Beispiel vorangehen und so einen Beitrag für das gelungene Miteinander leisten.“ Und das, das hat sich aus den bisherigen Community-Aktionen herausgestellt, geht vor allem dann, wenn auch bei der Polizei Angehörige unterschiedlichen Communitys andocken.

