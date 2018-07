Josefstadt: Gürtel Nightwalk - wo der Schlager-Hendrix aufspielt

Ursprünglich wollten die Organisatoren eigentlich bloß die sanft erblühende Beisl-Szene stärken und das negative Image als Bordellmeile vergessen machen. Das war 1998, im ersten Jahr des Gürtel-Nightwalks. Mittlerweile ist der Mix aus Lokaltour und kostenlosen Konzerten aus dem sommerlichen Eventprogramm aber gar nicht mehr wegzudenken. Heuer findet das Pop- und Rock-Highlight an den Gürtelbögen am 25. August statt.

Vom Abend bis in die frühen Morgenstunden wird bei bzw. in Hauptbücherei, The Loft, Ragnarhof, Fanialive, Loop, Gürtelbräu, Auslage, wienstation, Chelsea, Weberknecht, Café Concerto, Rhiz, Café Carina und B72 musiziert, getanzt und gefeiert. Bei freiem Eintritt – wie es sich gehört.