Jetzt steigen auch die Primarärzte auf die Barrikaden

Für Ärger sorgt vor allem der schrittweise Abbau von Nachtdiensten um ein Drittel. Zwar soll stattdessen die Patientenversorgung zwischen 7 und 19 Uhr ausgebaut werden, "doch Patienten mit akuten Erkrankungen können sich an keine Stechuhr halten", warnt auch Gernot Rainer von der neuen Ärzte-Gewerkschaft Asklepios. "Dieses System läuft auf eine Gefährdung der Wiener hinaus."

Angesichts dieser massiven Einwände wird es immer fraglicher, ob das Dienstzeit-Paket in dieser Form überhaupt in Kraft tritt. Anfang März will die Ärztekammer die rund 3000 KAV-Ärzte dazu befragen. Geht die Abstimmung negativ aus, wird die Regelung wohl neu verhandelt werden müssen.

Gesundheitsstadträtin Wehsely wollte sich am Dienstag zu den Kritikpunkten nicht äußern. Dafür meldete sich Bürgermeister Michael Häupl zu Wort: "Wir setzen das um, was vereinbart wurde – auch mit der Ärztekammer." Schließlich habe der Ärztekammer-Präsident die neue Dienstzeit-Vereinbarung unterschrieben. "Und der wird ja noch wissen, was er unterschreibt." Von der Einsparung von zehn Prozent der Gemeindespitalsärzte steht in der unterzeichneten Regelung freilich nichts.